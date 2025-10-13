Відкрито атакуючи прем'єра Гетманцев провокує та розпалює внутрішні конфлікти у владній команді — політолог

Реклама

Від успішного ухвалення головного фінансового документа країни залежить подальша кар’єра прем’єрки. Однак вже зараз вона стикається з несподіваним опором.

Про це повідомив політолог, директор Інститут світової політики Євген Магда.

Головним критиком бюджетних ініціатив уряду восени 2025 року виступає Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, митної та бюджетної політики. Як помітний представник фракції «Слуга народу», його позиція значно впливає на настрої багатьох парламентаріїв. Зокрема, він критикує підтримку ФОПів у креативній індустрії та разом із спікером Русланом Стефанчуком пропонує обмежити заробітну плату державних топ-менеджерів сумою у 80 тис. грн.

«За великим рахунком, протистояння між представниками «Слуги народу» з різних гілок влади можна було б залишити поза увагою, якби не одне «але», — зазначає політолог Євген Магда. — Уже 3,5 роки триває широкомасштабна війна з Росією, а геополітичні зміни змушують західних донорів уважно дивитися на державні витрати України. Відкрито атакуючи прем’єра, Данило Гетманцев провокує та розпалює внутрішні конфлікти у владній команді».

За словами експерта, Гетманцев може виконувати роль публічного рупора групи нардепів, які прагнуть захистити власні інтереси у бюджеті-2026. «Ця практика не нова, — додає Магда. — Але зараз реалізація такого сценарію змушує Офіс Президента діяти як пожежна команда. Одними зустрічами Володимира Зеленського з соратниками з «Слуги народу» ситуацію не вирішити».