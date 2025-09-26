- Дата публікації
Відкриття монумента пам’яті загиблих працівників в головному офісі «Київстар» Актуально
11 вересня 2025 року на території головного офісу компанії «Київстар» відбулася церемонія відкриття монумента «Коріння сили», присвяченого пам’яті загиблих працівників групи компаній «Київстар».
Меморіальний комплекс, який складається з камінного уламка, крізь яке проростає дерево (червоний клен), створений з метою вшанувати працівників, які загинули під час повномасштабного вторгнення: станом на сьогодні група компаній «Київстар» втратила десять співробітників, з яких шестеро загинуло, а четверо зникли безвісти.
У церемонії взяли участь Олександр Комаров, CEO Київстар, Огі Фабела, Голова Наглядової Ради та співзасновник VEON, родини загиблих, а також співробітники-ветерани компанії. Наразі 262 працівники групи компаній «Київстар» проходять службу у Збройних Силах України.
«Є речі, які ми не маємо права забути. Війна забрала наших друзів і колег, але залишила нам їхню незламність, силу духу та приклад відданості. Монумент «Коріння сили» — це простір пам’яті про тих, кого вже немає, і водночас символ нашої єдності», — поділився Олександр Комаров.
«Цей монумент стане місцем пошани, де ми зможемо зупинитися і згадати тих, хто віддав життя за нашу свободу», — зазначив Огі Фабела.
«Наші колеги віддали найдорожче — своє життя, щоб ми, як їхні колеги, продовжували нашу спільну справу, щоб їх сім’ї жили в мирі», — сказав Георгій Гурін, ветеран-співробітник Київстар.
Компанія реалізує програму «4.5.0. Нарешті вдома», спрямовану на підтримку співробітників-ветеранів та мобілізованих колег та їхніх родин. Програма включає навчання для працівників щодо взаємодії з ветеранами та їхньої реінтеграції після повернення. Щороку навчання проходять близько 900 співробітників.