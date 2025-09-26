Відкриття монумента пам’яті загиблих працівників в головному офісі «Київстар»

Реклама

Меморіальний комплекс, який складається з камінного уламка, крізь яке проростає дерево (червоний клен), створений з метою вшанувати працівників, які загинули під час повномасштабного вторгнення: станом на сьогодні група компаній «Київстар» втратила десять співробітників, з яких шестеро загинуло, а четверо зникли безвісти.

У церемонії взяли участь Олександр Комаров, CEO Київстар, Огі Фабела, Голова Наглядової Ради та співзасновник VEON, родини загиблих, а також співробітники-ветерани компанії. Наразі 262 працівники групи компаній «Київстар» проходять службу у Збройних Силах України.

«Є речі, які ми не маємо права забути. Війна забрала наших друзів і колег, але залишила нам їхню незламність, силу духу та приклад відданості. Монумент «Коріння сили» — це простір пам’яті про тих, кого вже немає, і водночас символ нашої єдності», — поділився Олександр Комаров.

«Цей монумент стане місцем пошани, де ми зможемо зупинитися і згадати тих, хто віддав життя за нашу свободу», — зазначив Огі Фабела.

«Наші колеги віддали найдорожче — своє життя, щоб ми, як їхні колеги, продовжували нашу спільну справу, щоб їх сім’ї жили в мирі», — сказав Георгій Гурін, ветеран-співробітник Київстар.

Компанія реалізує програму «4.5.0. Нарешті вдома», спрямовану на підтримку співробітників-ветеранів та мобілізованих колег та їхніх родин. Програма включає навчання для працівників щодо взаємодії з ветеранами та їхньої реінтеграції після повернення. Щороку навчання проходять близько 900 співробітників.