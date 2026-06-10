Відкритий лист Зеленського Путіну та зустріч з Абрамовичем пов’язані: Кулеба пояснив як

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський написав відкритий лист до російського диктатора Володимира Путіна, бо канал переговорів із Романом Абрамовичем не спрацював.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ України (2020–2024 роках) Дмитро Кулеба в інтерв’ю Radio NV.

«Зараз ми зайшли на друге виявлене коло. Я ціную спробу кожної людини бути корисною, але я вважаю, що це все насправді не впливає по суті на те, що відбувається», — сказав дипломат.

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Кулеба додав, що після перемовин російський олігарх «поїхав із Києва із сигналом», після чого Зеленський написав лист.

«І ми це і побачили, бо приїхав він в Київ, як ми тепер розуміємо, з сигналом, поїхав з Києва з іншим сигналом, а потім стався відкритий лист Зеленського до Путіна. Тобто, очевидно, якби канал Абрамовича спрацював так, як очікувалося, то, напевно, писати відкритий лист не треба було б», — вважає він.

Зустріч Зеленського та Абрамовича — останні новини:

У травні до Києва таємно приїжджав російський олігарх Роман Абрамович. Головна мета — переговори між Україною та Росією. Коментуючи цей візит, Зеленський зауважив, що «ключовим повідомленням» нібито був саме Донбас. Це питання закрите, бо Україна ніколи не відмовиться від цього регіону.

Під час зустрічі із британським міністром Кіром Стармером Володимир Зеленський обговорив передачу 2,4 млрд фунтів від продажу футбольного клубу «Челсі», який належить Абрамовичу, на закупівлю систем ППО.

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