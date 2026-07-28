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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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256
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Відкрив гараж і знайшов $653 тисячі: історія посадовця зацікавила ДБР

НАЗК виявило у декларації посадовця Держекоінспекції Олександра Субботіна понад 26 мільйонів гривень готівки з нез’ясованим походженням. Чиновник пояснив статки спадщиною, однак його аргументи поставили під сумнів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Український посадовець "знайшов" гроші в гаражі

Український посадовець «знайшов» гроші в гаражі / © Колаж ТСН.ua

Посадовець Державної екологічної інспекції України Олександр Субботін опинився в центрі уваги НАЗК, адже в нього виявили статки, законність яких не вдалося підтвердити. Під час перевірки його декларації за 2024 рік відомство виявило понад 26,1 мільйона гривень ($653 тисячі за тогочасним курсом) готівкових коштів з нез’ясованим походженням.

Посадовець заявив, що знайшов їх у гаражі своєї бабусі. Про це пише «Судово-юридична газета».

Знайшов $653 тисячі у бабусі в гаражі: на українського посадовця звернуло увагу НАЗК

Під час звірки документів завідувач сектору з координації та контролю територіальних органів Держекоінспекції вказав, що ці гроші — частина спадщини.

За його версією, 653 тисячі доларів США він особисто знайшов у бабусиному гаражі, коли оформив права на нерухомість 2021 року. Втім, у НАЗК такі аргументи назвали безпідставними та документально непідтвердженими. Перевірка трудових доходів його родичів показала, що бабуся та дідусь посадовця фізично не мали можливості накопичити подібні статки.

У НАЗК встановили, що бабуся посадовця, яка працювала у період з 1948 по 1984 рік, не мала можливості відкласти $653 тисячі. Крім усього, у поясненнях Субботіна знайшли невідповідності з версіями і датами. Також посадовець не надав жодних документів, які могли б підтвердити реальну роботу бабусі й дідуся в СРСР, а також документів, які могли б підтвердити походження принаймні частини суми.

«Щобільше, у періоди, про які зазначає суб’єкт декларування, на території СРСР були суворо обмежені будь-які прояви „підприємницької діяльності“ (ділові відносини), за що, своєю чергою, була передбачена кримінальна відповідальність», — йдеться у документі НАЗК.

Також фахівці НАЗК знайшли заповіт бабусі Олександра Субботіна, в якому відсутня інформація щодо грошей.

Олександр Субботін спробував захистити свою версію про знахідку понад півмільйона доларів у гаражі та пішов до суду. Він звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду, де запевнив, що має оригінали паперів, які доводять належність грошей його покійній бабусі.

Утім, надати їх контролерам він так і не зміг, пояснивши це тим, що перед повномасштабною війною передав папку знайомому, який виїхав до США, а першоджерела нібито згоріли у зруйнованому будинку в Харкові або загубилися під час евакуації.

Аналітики НАЗК відкинули ці версії як непідтверджені. Нині матеріалами справи та досудовим розслідуванням займається Державне бюро розслідувань. Водночас у відомстві наголошують: виявлення ознак недостовірного декларування ще не робить посадовця винним автоматично, адже крапку у цій історії має поставити судовий розгляд.

Корупція в Україні: останні новини

Нагадаємо, за даними розслідування hromadske, родичі начальника Управління СБУ в Закарпатській області Сергія Кононенка під час повномасштабної війни стали власниками майна загальною ринковою вартістю близько 2 млн доларів.

Починаючи з 2021 року, на його близьких оформлено 23 таунхауси у двох котеджних містечках на Київщині, комерційні об’єкти в центрі Борисполя та ділянку з недобудованим будинком.

За інформацією журналістів, ділянки купувалися за цінами, суттєво нижчими за ринкові, а котеджні містечка пов’язані з бізнесменами, знайомими Кононенку ще до посади.

Голова правління ГО «Антикорупційний штаб» припустив, що реальним власником майна може бути сам посадовець, який працює в СБУ з 2016 року, також очолював управління в Кіровоградській області та працював у ДФС.

У спецслужбі журналістам пояснили статки підприємницькою діяльністю батька та роботою свояка топменеджером, однак оминули відповіді про джерела коштів, вартість нерухомості та обставини її переходу у власність родини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
256
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