"Відкуп корупціонерів": хто ініціатор і звідки "ростуть ноги" у скандального законопроєкту

"Геніальне" пояснення, чому за законопроєкт треба голосувати, видав нардеп, який 15 липня був виключений зі “Слуги Народу” Микола Задорожний.

У Верховній Раді України протягнули новий скандальний законопроєкт і вже проголосували у першому читанні, за, як нарекли в народі, легальний “відкуп” корупціонерів! Що це означає, чому одні кричать про “зраду”, а інші навпаки, що “зрада” скасовується, хто доклав руку до створення законопроєкту, які фейли відбувалися у Раді під час голосування і хто натиснув кнопку “За”?

Усі деталі - ексклюзиві TSN.UA.

Новий скандальний законопроєкт

Україну сколихнув новий скандал. 18 липня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості та у народі цей законопроєкт нарекли дещо по-іншому - це по факту легальний “відкуп” корупціонерів. Бо якщо документ ухвалять остаточно, то підозрювані в корупції зможуть піти на угоду зі слідством і просто "відкупитися" від в’язниці, сплативши лише штраф. Свій голос за таке рішення віддав 231 парламентар.

Документом пропонується доповнити частину третю статті 53 Кримінального кодексу України положеннями, що передбачають застосування штрафу щодо корупційних правопорушень як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості. Тобто підозрювані чи обвинувачені в корупції зможуть укладати угоду з прокурором, в якій визнаватимуть свою винуватість у кримінальному провадженні за певних умов.

Відповідна угода затверджується вироком суду. Щодо штрафів, суми цікаві. Залежно від суми хабаря, платити корупціонери будуть від 2 млн 40 тис. грн до 340 мільйонів гривень. Та законопроєкт №11340 зазнав розгромної критики з боку частини народних депутатів, які за нього не голосували, державних антикорупційних органів, громадських та міжнародних організацій-борців із корупцією.

Проти такої законодавчої ініціативи виступили Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та парламентський Комітет з антикорупційної політики. Зокрема, останній у своєму висновку зазначив, що у проєкті закону "виявлено окреме положення, що містить корупціогенний фактор".

"Створюються умови, за яких підозрювані чи обвинувачені у корупційних кримінальних правопорушеннях, у тому числі організатори таких злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини, якб це передбачено чинним положенням частини четвертої статті 469 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Хто і як голосував?

Там додали, що такий підхід не сприятиме "належному притягненню винних осіб до відповідальності, ефективній протидії корупційним кримінальним правопорушенням, а також меті укладання таких угод, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками". Ну а тепер про те, хто натиснув кнопку “За”. Зі “Слуги народу” підтримали законопроєкт фактично усі, лише 2 з фракції натиснули кнопку “проти” та ще 10 утрималися, з Європейської солідарності жодного за, нардепи або не голосували, або утрималися. 8 “за” було від “Батьківщини”, інші або відсутні, або утрималися, з депутатської групи “платформа за життя та мир” п’ятеро підтримали законопроєкт, інші або не голосували, або були відсутні на засіданні.

Підтримали ідею і четверо позафракційних депутатів, серед них, до слова, Корнійчук, Стефанчук та Безугла. Майже усі натиснули кнопку “за” і з депутатської групи “Довіра”, а також з Депутатської групи "Відновлення України", четверо з 17 депутатів підтримали законопроєкт і з Депутатської групи "Партія "За майбутнє". Натомість жодного “за” не отримав законопроєкт від фракції політичної партії “Голос”. До слова, одна із нардепок фракції Олександра Устінова з трибуни Ради закликала колег не підтримувати цю ідею взагалі.

На своїй сторінці у фейсбук Устінова також додала, що нардепи чітко знали за що голосують.

"Якщо вам депутати розказуватимуть, що не знали за що голосували, коли провели сьогодні у Верховній Раді амністію для корупціонерів - то це брехня. Я пояснювала і просила з трибуни не підтримувати це й треш. Коли платиш штраф і виходиш сухим із води і можеш далі вимагати хабарі. Я подавала альтернативний законопроєкт, який дозволяв украдати угоди, але не з організаторами і ТОПкрадіями, який би передбачав здачу «подєльників», і багато інших речей. На жаль, проголосували той треш, який є", - сказала вона.

Аргументи від підозрюваного у корупції

Але “геніальне” пояснення, чому за законопроєкт треба голосувати, видав нардеп, який 15 липня був виключений зі “Слуги Народу” Микола Задорожний. Це той самий нардеп, який був членом комітету ВР з питань бюджету та УВАГА: головою тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів і якого детективи НАБУ підозрюють у вимаганні хабаря майже у 3 мільйони 400 тисяч гривень.

Хоч і сам Задорожний божиться, що жодних грошей він не отримував і не вимагав Й мовляв, саме він сам попросив керівництво "Слуги народу" призупинити його членство у фракції та партії "задля деполітизації даного процесу". А тепер про резонанс. Мережа просто вибухнула, шквальні дописи поширюють українці у своїх соцмережах та вимагають скасувати цей законопроєкт. У центрі протидії корупції теж не змовчали. Там закликали доопрацювати законопроєкт.

"ЦПК закликає доопрацювати законопроєкт, прибравши частину, яка дозволить топкорупціонерам відкупитися від відповідальності без обов’язкового викриття поплічників та організаторів та інших схем", - йдеться в повідомленні.

Крім того, заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан пояснила зі свого боку, що не так із такою ідеєю.

"Спрощення угод для викриття корупційних злочинів – давно необхідний інструмент. Коли фігурант визнає провину і йде на угоду та відшкодовує збитки в обмін на менш суворе покарання – це, звісно, добре. Але формули «вкрав, визнав, відкупився» – явно недостатньо для встановлення справедливості", - йдеться в повідомленні.

Блогери не стрималися

Не мовчать і відомі блогери. Так, у своєму телеграм-каналі "Лачен пише" волонтер Ігор Лаченколив активно висвітлював голосування за скандальний законопроєкт. Він заккав українську громадськість не допустити другого читання. Закликають не мовчати і відомі українські фотографи Владислава і Костянтин Ліберови.

А відомий стрімер Міша Лебіга навіть записав відеозвернення, в якому пригрозив депутатам оголосити збір на палку.

Хто ініціатор законопроєкту?

І до слова, про Іонушаса. Це - теж народний депутат України від партії “Слуга Народу”, який власне і є ініціатором законопроєкту, про це йдеться у самій картці законопроєкту. Він же - голова правоохоронного комітету у Верховній Раді. На це звернув увагу і Голова правління "Центру протидії корупції" й пригадав нардепу інші “гріхи”.

Хто ще "доклав" руку?

Також на офіційному вебпорталі парламенту України йдеться про те, що ухвалений у першому читанні законопроєкт, поданий Кабінетом Міністрів України, а розроблений він Міністерством юстиції України. Та після резонансу в мережі деякі депутати "дали задню". Так, один із них Дмитро Гурін заявив, що він "тупо помилився", голосуючи за скандальний законопроєкт і пообіцяв у другому читанні не підтримувати його. А нардеп Роман Грищук також зізнався, що голосував, але до другого читання пообіцяв внести правки, щоб унеможливити всі ризики.

"Звідки ростуть ноги"? Пояснення від Арахамії

Не вийшло змовчати Голові фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давиду Арахамії. Він пояснив для чого цей законопроєкт і розсекретив, звідки наспра вді “ростуть ноги”.

"Ніщо не зупинить зраду, час якої настав…Законопроект №11340. Декілька ключових позицій щодо нього: 1. Депутати взагалі не порушували питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану. Наразі пройшло перше читання і в нас є перелік зауважень у письмовій формі від САП та ВАКС, які мають цим механізмом користуватись", - пояснив Арахамія.

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