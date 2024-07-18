"Відкуп в законі": в Раді проголосували у першому читанні за законопроєкт щодо угоди зі слідством - що відомо

В Мережі вже розкритикували документ, оскільки він створює умовний “відкуп в законі”.

Народні депутати в першому читанні проголосували за законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційним злочинам.

Про це на своїй сторінці написав нардеп Ярослав Железняк.

Як зазначається, “За” законопроєкт проголосував 231 народний депутат. В Мережі вже розкритикували документ, оскільки він створює умовний “відкуп в законі”.

“Попри ризики на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет… Коаліція протягнула через зал в першому читанні”, - наголосив Железняк.

Зокрема, як додаткове покарання у разі укладення угоди, пропонується штраф, пише Судово-юридична газета:

від 204 тисяч гривень до 2,04 мільйонів гривень – у разі вчинення кримінального проступку;

від 2,057 мільйонів до 20,4 мільйона гривень – у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 20,417 мільйона до 102 мільйонів гривень – у разі вчинення тяжкого злочину;

від 102 мільйонів грн до 204 мільйонів гривень – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

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