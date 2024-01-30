"Відкуп" від мобілізації: чи включать це рішення до нового законопроєкту – нардеп відповів

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк вважає, що у новому законопроєкті про мобілізацію, який мають розглянути у першому читанні 6 лютого, не буде реалізована практика офіційного "відкупу" від мобілізації.

Про це він розповів "Телеграфу".

"Я думаю, що в основі законопроєкту цього рішення не буде. Ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, тому що це додатково обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована та буде змушена йти на фронт. Такий крок буде говорити якраз про несправедливість, про те, що багаті можуть офіційно відкупитися. Хоча ми розуміємо де-факто, що ті, хто мав ресурс і небажання йти служити та воювати, вони вже сьогодні мають такі документи. Тому їх і необхідно переглянути. Всі без виключення", - прокоментував парламентар.

Нагадаємо, в Раді прокоментували "фінансове" вирішення відтермінування призову.

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