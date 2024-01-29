Відкуп від мобілізації: у Раді прокоментували "фінансове" вирішення відтермінування призову

Також у ВР порадили не довіряти інформації про нібито дозвіл відправляти народних депутатів захищати Україну.

Розкол суспільства через фінанси та економіку у відношенні захисту держави — це апогей диверсії, що не потрібно прикривати так званими благими намірами. Так у Верховній Раді назвали "відкуп" від мобілізації в різних економічних формах — чи то підприємством, чи то власним коштом, або зарплатою.

Про це написала народна депутатка Соломія Бобровська на сторінці у Facebook.

За її словами в обговоренні законопроєкту про мобілізацію в Україні є дві речі, на яких необхідно акцентувати увагу.

"У нашому комітеті не йшли такі обговорення, частина колег не толерує такі ідеї, і я буду категорично проти такого нововведення. Розкол суспільства через фінанси та економіку у відношенні захисту держави — це апогей диверсії. І не потрібно прикривати їх "благими" намірами", — написала народна депутатка.

Також вона торкнулася теми мобілізації нардепів.

"Як би люди їх/нас не ненавиділи, вони ж їх/нас обирали, формально вони/ми є представниками Інституції — Парламенту, законодавчої гілки влади. Тільки через те, що банкова не розуміє ролі парламенту (тому і зробила з ВР сировинний придаток), не означає, що росіяни не вичікують показати неспроможність інституцій, а відтак і довести failed state. І неважливо яким чином: чи то відправивши на фронт, чи "бахнувши по куполу", — зазначила вона.

Бобровська порадила не довіряти інформації щодо нібито дозволу відправляти народних депутатів захищати Україну.

"Не ведіться на такий популізм. Чинні народні депутати мають відстрочку від військового обовʼязку: згідно зі статтею 78 Конституції України. Пряма ж відстрочка для депутатів встановлюється ст. 29 закону "Про статус народного депутата" й 23 ст. закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Дійсно, мобілізація в Україні — чи не найгостріша тема. Новою заявою про ухилянтів українців днями шокував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Президент України Володимир Зеленський водночас зробив низку гучних заяв щодо дії ТЦК, долю чоловіків, що виїхали за кордон, і про заяви Дональда Трампа в США.

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