Відкупитися від повістки за чотири тисячі доларів: в Одесі на хабарі спіймали військовослужбовця роти охорони РТЦК

В Одесі правоохоронці викрили на хабарі військовослужбовця роти охорони РТЦК. Він підозрюється в одержанні двох тисяч доларів.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.

Як стало відомо, наприкінці травня цього року молодший сержант під час перевірки військово-облікових документів та уточнення персональних даних у чоловіка, запропонував йому не вживати щодо нього мобілізаційних заходів.

“За неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів США він пообіцяв не вручати йому мобілізаційну повістку та не доставляти до РТЦК та СП для призову на військову службу за мобілізацією. У разі відмови пригрозив чоловіку вручити йому повістку наступного дня та відправити для виконання обов’язків військової служби на передову в райони ведення бойових дій. На початку червня 2024 року, після одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США, військовослужбовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України”, - розповіли у відомстві.

Там також додали, що наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в Київському РТЦК та СП Одеси утримували медиків швидкої допомоги. Їхні колеги буцімто організували протест біля ТЦК, де згодом трапилася масова бійка.

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