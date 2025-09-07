Відкупитися від ТЦК: у Сухопутних військах відреагували на скандал

Скандал через ймовірну корупцію у розподільчому центрі для мобілізованих у Києві / © ТСН.ua

У Сухопутних військах прокоментували інформацію про нібито корупцію і вимагання грошей з військовозобов’язаних на одному зі збірних пунктів Києва.

Про це передає пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Контекст

Командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський розповів, що у Києві просто піти додому з ТЦК для військовозобов’язаного коштує $30 000, направлення на конкретну військову частини, де хочеш служити ти, а не куди тебе відправляють з ТЦК — нібито $8 тисяч.

Київський міський ТЦК та СП цю інформацію спростував і звинувати автора у поширенні фейків, які зривають мобілізацію.

Що кажуть у «Сухопутці»

Реакція Сухопутних військ була більш зваженою.

«Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів», — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі пояснили, що без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування. Там запевнили, що Командування Сухопутних військ веде боротьбу з будь-якими спробами корупції, «спрямовану на викорінення цього явища та забезпечення прозорості у процесі мобілізації».

«Причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються. Інформація про виявлені факти корупційних дій оприлюднюється, щоб відновити довіру суспільства», — зазначили у Сухопутних військах.

Раніше ми писали, що на Львівщині суддя «відкупив» брата у ТЦК.