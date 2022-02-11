Відкусив палець: у Тернополі чоловік не оцінив турботу матері (фото)

Мати пробачила нападнику та відмовилась писати заяву на сина.

У Тернополі чоловік напав на поліцейських та відкусив матері палець, коли вона намагалась витерти його обличчя.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

До поліції звернулась жителька Тернополя. Вона повідомила, що її син дивно поводится: чоловік лежав на підлозі та відмовлявся розмовляти. Згодом він вигнав матір з квартири.

Коли на місце події прибули правоохоронці, то почули стрілянину. Також чоловік через щілину в дверях випустив сльозогінний газ.

Згодом поліція все ж затримала 52-річного дебошира. Коли мати чоловіка підійшла до нього, щоб витерти обличчя, він відкусив їй палець. Проте після інциденту жінка пробачила сину та відмовилась писати на нього заяву.

"У квартирі оперативники виявили та вилучили вогнепальну зброю, перцевий балончик та набої. Про свій вчинок чоловік говорити не хоче. Мама претензій до сина не має і писати заяву про напад відмовилася", - повідомили у поліції.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У поліції інкримінують чоловіку ч.2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків ) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

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