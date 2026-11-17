Двоє чоловіків не поділили підвал / © Фото з відкритих джерел

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Чоловік не поділив із сусідом громадський підвал та під час бійки відкусив йому кінчик носа. Суд визнав його винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Обвинуваченому призначили три роки умовного покарання та 500 тис. грн моральної компенсації потерпілому.

Про це мовиться у вироку Чернівецького районного суду.

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Інцидент трапився увечері 8 серпня 2024 року на вул. Січових Стрільців. У підвалі будинку двоє чоловіків посварилися через підвальне приміщення. Обвинувачений вдарив потерпілого головою в лице, і вони обоє впали на банки з консервацією.

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Потерпілий вирвався та вибіг на подвір’я, а потім зайшов на територію свого будинку. Нападник наздогнав його, схопив за шию та відкусив кінчик носа. Від отриманої травми постраждалий втратив свідомість.

Згодом обвинувачений схопив металевий шампур для шашликів і тильною стороною побив чернівчанина по тілу. Також він вдарив його дружину, яка прибігла на допомогу.

У суді обвинувачений частково визнав свою провину. Він підтвердив, що дійсно відкусив кінчик носа потерпілому. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, однак пом’якшив покарання – на іспитовий термін 3 роки.

Крім того, обвинувачений має заплатити 500 тис. грн моральної шкоди потерпілому та 100 тис. грн його дружині. Також чернівчанин має відшкодувати 20 тис. грн за послуги адвоката. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

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Нагадаємо, що на Черкащині чоловік ударив головою в обличчя адвоката своєї колишньої дружини просто після судового засідання. Напад стався через відмову юриста від мирної угоди. Обвинувачений отримав іспитовий термін на два роки.

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