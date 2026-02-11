ТСН у соціальних мережах

Відкинуло на дах сусіднього будинку: історія вагітної, чия сім’я загинула під час удару по Харківщині (фото)

Родина тільки-но евакуювалася із Золочева, щоб знайти безпеку перед пологами, але перша ніч у Богодухові стала фатальною. Сестра постраждалої розповіла шокувальні деталі атаки.

Ірина Лаб'як
Вагітна Ольга Крівогуб дивом вижила під час удару по Богодухову, але її чоловік і троє дітей загинули

Вагітна Ольга Крівогуб дивом вижила під час удару по Богодухову, але її чоловік і троє дітей загинули / © «Суспільне.Харків»

Вагітна Ольга Кривогуб дивом вижила під час російського удару по Богодухову на Харківщині: вибуховою хвилею її відкинуло на дах сусідньої будівлі. Її чоловік, ветеран війни, та троє маленьких дітей загинули у полум’ї в іншій кімнаті.

Про це розповіла сестра пораненої Олександра Бражник, повідомляє «Суспільне».

Ольга, яка дістала поранення через російську атаку на Богодухів 10 лютого, тієї ночі спала в іншій кімнаті, окремо від чоловіка та трьох дітей. Саме вони загинули під час ворожого удару.

«У цьому будинку загинув наш зять. Він служив, лишився без ноги. Загинуло троє дітей — це наші племінники. Мирослава — першого січня їй святкували рік народження, два хлопчики — Ваня і Владик — їм було по два роки. З цим жити неможливо. Ми не знаємо, як ми впораємося», — розповіла Олександра.

Вагітну відкинуло на дах іншого будинку

Жінка повідомила, що вибуховою хвилею її вагітну сестру відкинуло на дах сусіднього будинку.

«Вона сказала, що прокинулася на даху. Чоловік з дітьми ліг в одній кімнаті. Вона каже: "Місця не було, пішла до другої кімнати". Вона заснула у другій кімнаті. Прокинулася, каже: "Я не знаю, як опинилася на даху". Вона хотіла лізти за дітьми, але сусід не пустив її туди. Дивом вона залишилася живою. Дивом», — розповіла Олександра.

Вона додала, що Ольга перебуває у дуже важкому емоційному стані та на заспокійливих. Постраждала вже на 35-му тижні вагітності і їй невдовзі народжувати. На щастя, з дитиною все гаразд.

Журналістка запитала Ольгу про її самопочуття.

«Я ще не прокинулася, якщо чесно. Мені здається, це не зі мною [відбувається]», — відповіла жінка.

Батько родини — ветеран

Загиблим унаслідок удару по Богодухову виявився 34-річний батько родини, демобілізований військовий Григорій Шикула. Разом із дружиною Ольгою вони родом із Золочівської громади, повідомили в тамтешній селищній раді.

Як повідомив брат загиблого Іван Шикула, родина переїхала до будинку в Богодухові лише 9 лютого: «Ближче до лікарні, бо жінка вагітна».

За словами Івана, Григорій провів на фронті близько року — воював на Куп’янському напрямку та в Запорізькій області, де втратив ногу.

«Вчора був. Поїхав до себе, бо діти. Телефон вимкнувся, а вранці зателефонували і сказали, що така історія», — повідомив Іван.

Наслідки атаки на Богодухів: деталі від ОВА

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок атаки на Богодухів загинули троє малолітніх дітей — дворічні близнята Іван і Владислав та їхня однорічна сестричка Мирослава. Окрім цього, удар забрав життя 34-річного батька родини — Григорія.

Єдиною, хто вижив, стала 35-річна вагітна мати Ольга. Вона дістала травми та легкі опіки. Лікарі надали жінці усю необхідну медичну допомогу, після чого жінку виписали з лікарні.

Наслідки російського удару по Богодухову (9 фото)

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_9 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_8 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_7 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_5 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_1 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_4 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_6 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_2 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

атака на Богодухів у ніч на 11 лютого_3 / © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Родина нещодавно евакуювалася із Золочева, прагнучи врятуватися від постійних обстрілів та знайти безпечніше місце для проживання. Трагедія сталася в їхню першу ніч у новому домі.

Також через атаку гостру стресову реакцію пережила 73-річна сусідка сім’ї — їй медики надали потрібну допомогу.

«Армія рф вкотре прицільно атакувала звичайний житловий будинок посеред ночі. Черговий терористичний акт держави, яка воює проти мирного населення — проти маленьких дітей, вагітних жінок, людей похилого віку», — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч проти проти 11 лютого російський дрон «Герань-2» повністю зруйнував приватний будинок у Богодухові на Харківщині. Загинув 34-річний батько та троє маленьких дітей. Вагітну матір госпіталізували з тяжкими травмами. Сім’я лише кілька днів тому евакуювалася із прикордонного Золочева, рятуючись від обстрілів. У громаді оголошено триденну жалобу.

Коментуючи атаку, президент України Володимир Зеленський вказав — цей удар та інші є свідченням того, що російська армія готується не зупинитись, а воювати й надалі.

