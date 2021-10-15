Відлетів на 15 метрів: у Дніпрі водій ВАЗа насмерть збив 14-річного хлопчика і його собаку

Відлетів на 15 метрів: у Дніпрі водій ВАЗа насмерть збив 14-річного хлопчика і його собаку

Медики близько години проводили реанімаційні заходи, які так і не дали результату.

У Дніпрі водій легковика насмерть збив дитину, яка гуляла з собакою. Удар був такої сили, що школяр відлетів на 15 метрів.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася на перехресті вулиць Сахарова і Календарної. Там водій автомобіля ВАЗ, який, попередньо, виїхав на зустрічну смугу, щоб об'їхати маршрутку, збив 14-річного підлітка з собакою. Хлопчик від удару відлетів на 15 метрів, собака загинула на місці.

Водій після того, що сталося, проїхав ще 100 метрів та зупинився. Врятувати потерпілого намагалися медики — вони близько години проводили реанімаційні заходи, які так і не дали результату. Школяр помер в лікарні.

На місці події працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Харкові сталася автотроща. Автівка на швидкості влетіла в іншу, а потім - у електроопору, яка впала, як підкошена.

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