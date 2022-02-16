Відлига і загроза потопів: в річках Закарпаття очікується підвищення рівня води до 2 метрів

Відлига і загроза потопів: в річках Закарпаття очікується підвищення рівня води до 2 метрів

Найбільше вода може піднятися в нижнiй течiї Боржави і вийти на заплаву.

У четвер та п'ятницю, 17-18 лютого, на заході України очікується пiдвищення рiвня води у річках.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС

"На рiчках басейнiв Прута та Сiрету, у зв’язку з вiдлигою та опадами, очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями на 08:00 год. 16 лютого, на гірських ділянках річок подальше руйнування льодового покриву, льодохiд, без негативних наслiдкiв", - йдеться у повідомленні.

Також у ці дні, 17-18 лютого, на рiчках Закарпаття підвищеться рiвень води (над рiвнями на 8 годину 16 лютого) на 0,5-1,5 м, без негативних наслідків. В нижнiй течiї Боржави – до 2,0 м, можливий початковий вихiд води на заплаву (І рiвень небезпеки - жовтий).

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