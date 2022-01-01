Відлига, підтоплення та сходження лавин: якою буде погода 2 січня

Відлига, підтоплення та сходження лавин: якою буде погода 2 січня

Удень у більшості регіонів очікується плюсова температура.

У неділю, 2 січня, в Україні суттєвих опадів не очікується. У більшості регіонів удень плюсова температура та вітряно.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Температура вночі становитиме до 6 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 6 градусів тепла.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

У Києві 2 січня буде без опадів. Температура вночі 3-5 градусів морозу, вдень - до 2 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 2 січня 2022 року / Укргідрометцентр

1-4 сiчня у західних регіонах через опади та сніготанення очікуються підйоми рівнів води в річках, послаблення та руйнування льодового покриву:

на річках Карпатського регіону на 0,2-1,3 м. На окремих ділянках льодохiд, ймовірність формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води, без негативних наслідків;

на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) на 0,2 - 0,7 м, без негативних наслідків;

на річках басейнів Захiдного Бугу на 0,3 - 0,8 м та Прип'яті на 0,1-0,6 м. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На річці Захiдний Буг бiля міста Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави (рівень небезпеки жовтий).

Тим часом 1-2 січня у горах Iвано-Франкiвської області, 1-3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

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