"Відлига й аномально висока температура": синоптик спрогнозував в Україні "репетицію весни"

В Україні цього тижня буде і сніг, і мряка, і дощ.

Погода в Україні протягом поточного тижня буде весняною - очікується відлига з опадами та аномально високими температурами.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

"Впродовж наступного тижня на українців чекає репетиція весни з тривалими відлигами та аномально високими температурами. На території України найближчій тиждень має всі шанси бути аномально теплим з достатньою кількістю опадів і тривалими відлигами, які будуть супроводжуватися туманами і активним сніготаненням", - сказано в повідомленні.

Протягом 7 – 13 лютого в Україні температура підійматиметься на 3-7°С вище кліматичної норми. Протягом усього тижня в регіонах буде сніг, мокрий сніг, дощ, мряка. Найбільш інтенсивними опади очікуються в західних і північних областях країни.

"У південних регіонах та Криму температурний фон стабільно очікується додатнім та опади переважно у вигляді дощів", - додав синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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