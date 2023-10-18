"Відлік часу вже почався": у Зеленського окреслили наслідки передавання Україні ракет ATACMS

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що з появою в українського війська ракет ATACMS, наданих США, Росія більше не має безпечних місць на території нашої держави.

Про це він написав у соцмережі Х.

Подоляк назвав отримання далекобійних ракет "новою главою цієї війни". Він наголосив, що скільки б разів не включали окуповані території до "Конституції Росії" задля "збереження спадщини" під загрозою палацових переворотів, Москві врешті-решт доведеться визнати умови на місцях.

"У межах міжнародно визнаних кордонів України більше немає безпечних місць для російських військ. Це означає, що в середньостроковій перспективі немає можливості утримувати Південь, Крим і Чорноморський флот. Відлік часу вже почався. Нафтогазова голка все ще відтягує кінець. Але він вже давно став неминучим", - написав Подоляк.

17 жовтня Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях на окупованих територіях. Це стало першим випадком, коли ця далекобійна зброя, надана США, була застосована в Україні.

Згодом у Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS з радіусом дії 165 кілометрів. Відео запуску ракет ATACMS вже оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сам запуск ракет, найімовірніше, здійснювали із РСЗВ HIMARS.

Нині відомо, що США таємно передали Україні близько 20 ракет ATACMS, які ЗСУ вже успішно застосували по російських цілях.

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