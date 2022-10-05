Відлітали своє: Повітряні сили ЗСУ на півдні "демілітаризували" два ворожі гелікоптери

У окупантів завдяки влучності ЗСУ стало на два Мі менше.
Українські захисники на півдні поцілили у два ворожі гелікоптери.
Про це повідомляють у Повітряних силах України.
"Вчора, 4 жовтня, на півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ знищили два ворожі гелікоптери Мі-24 та Мі-8", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника, збиття одного гелікоптера та 2 БпЛА ворога.
Нагадаємо, що уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". 6 дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни.
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