Відлупцювала сестру лопатою через чоловіка: у Черкаській області під час сварки жінці понівечили обличчя

Відлупцювала сестру лопатою через чоловіка: у Черкаській області під час сварки жінці понівечили обличчя

Суд покарав нападницю.

У с. Копіювата Черкаської області на городі через чоловіка побилися дві сестри. Через напад одну із жінок засудили до умовного терміну.

Про це йдеться у рішенні Монастирищенського районного суду Черкаської області.

Інцидент стався ще у квітні 2021 року, проте суд розглянув справу в жовтні. Відомо, що під час садіння картоплі між двома двоюрідними сестрами стався конфлікт через співмешканця однієї із жінок. Нападниця взяла лопату та побила нею потерпілу. Через це жінка отримала легкі тілесні ушкодження в ділянці голови. Крім того у жінки через побої понівечене обличчя - у неї великий рубець на щоці та носі.

Підозрювана у суді розказала, що в той день вона садила картоплю на присадибній ділянці свого брата. Між нею та потерпілою стався конфлікт через співмешканця останньої. Жінка зізнається, що приревнувала чоловіка, вихопила лопату та вдарила нею сестру в обличчя. Нападниця розкаялась у суді та повідомила, що оплатила лікування потерпілій.

Потерпіла розповіла, що після побиття на її обличчі утворився великий рубець, який періодично болить та спотворює її зовнішність. Позбутись його можна лише хірургічним шляхом.

Суд визнав жінку винною та призначив їй 5 років позбавлення волі. Проте реальний термін суддя замінив на три роки іспитового.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть жінку, яка вбила сестру. Прокуратура завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт.

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