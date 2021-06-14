Відлупцювали до непритомності через зауваження: у супермаркеті Дніпра підлітки побили та пограбували поліцейського

Зараз малолітніх зловмисників шукає поліція.

У Дніпрі в одному із супермаркетів компанія підлітків побила і пограбувала правоохоронця через те, що той зробив їм зауваження.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Пригода сталася в супермаркеті на вулиці Каруни. Правоохоронець саме робив покупки, коли побачив, як на касі компанія підлітків почала поводитися неадекватно. Він зробив підліткам зауваження, а ті накинулися на нього із кулаками і почали його бити по голові і тулубу. Кілька разів чоловік втрачав свідомість. Побивши потерпілого, підлітки схопили його Iphone і зникли.

Охоронці супермаркету викликали поліцію, але до того моменту підліткам вдалося втекти. Зараз зловмисників розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області правоохоронець до непритомності бив кота.

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