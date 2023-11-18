Відміна заочної форми навчання у вишах: Міносвіти пропонує "індивідуальні траєкторії"

Тепер бакалаврат триватиме не чотири роки, а шість, або якщо хтось хоче більше прикластися до навчання, то зможе його скоротити до трьох років.

В Україні планують відмінити заочну форма навчання, яка вже себе вичерпала. У зв'язку з цим Міністерство освіти й науки пропонує студентам так звані індивідуальні траєкторії.

Про це розповів заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону "Єдині новини" 18 листопада.

"За очною формою особа може працювати одночасно із тим, що вона навчається... Не те, що в нас було, такий радянський елемент заочної форми, а йдеться про змішану дистанційну форму. Так, як це існує в Європі, де ми балансуємо навчання з роботою. Таким чином, це може означати, що бакалаврат триватиме не чотири роки, а шість років. Або якщо хтось дуже здібний і хоче більше прикластися до навчання, то може його скоротити до трьох років. Це означає, власне, так звані індивідуальні траєкторії", - пояснив Винницький.

Раніше Михайло Винницький заявив, що заочна форма в більшості випадків – це не про якість освіти, а про отримання "корочки" у формі диплома. Він наголосив, що за останні три роки в Україні дуже сильно розвинулася дистанційна форма. І зараз вона активно розвивається. І це виявляється значно ефективнішим, ніж заочна форма.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до ВНЗ наступного року. Згідно з ним, реформування зазнають вечірня і заочна форми навчання.

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