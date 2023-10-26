"Поламали побратима, а їх відпустили": подробиці про напад на військового на Одещині

Пів року тому захисник переніс складну операцію, але повернувся на службу. Нападники били військового руками і ногами, навіть коли той вже лежав.

Стали відомі подробиці про напад та особу військового, якого побили і пограбували в Чорноморську на Одещині. Постраждалого звати Юрій Куприч. Попри інвалідність, він став на захист держави від початку повномасштабної війни, і продовжив службу після важкої операції на хребті.

Про це повідомив Микола Стрижко, який назвав себе кумом і побратимом постраждалого.

Що відомо про військового, якого побили і пограбували на Одещині

Чоловік розповів, що Юрій від перших днів війни пішов служити до війська, хоча міг цього не робити, оскільки має другу групу інвалідності. А пів року тому боєць переніс складну операцію на хребті.

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"Йому на хребті встановили титановий каркас і закріпили восьми гвинтами у хребці, але він і після цього відмовився покидати службу, наполігши на ВЛК визнати його частково придатним, і повернувся до своїх хлопців-побратимів", – повідомив Стрижко.

Деталі про напад на військового в Чорноморську

За його словами, Куприч із побратимами нещодавно повернулися додому на відпочинок з півдня України. Військовий приїхав до Чорноморська на день забрати волонтерську допомогу для свого підрозділу.

"Далі ви всі знаєте, що сталося! Відморозки тупо поламали побратима!" – наголосив Стрижко.

Він стверджує, що на місце нападу на Юрія прибула "Муніципальна варта", яка "нічого не зробила від слова зовсім!"

"Поспілкувалась з недотваринами, їх відпустила на смерть п'яних ще і на машині! Не затримала, не надала меддопомогу, не викликали "швидку", не викликали поліцію! Нічого! Вночі недополіція приїхала до лікарні, поспілкувались з рідними та склала протокол, але не внесла до Єдиного реєстру!" – йдеться в заяві товариша постраждалого.

Він зазначив, що на відео нападу на Куприча видно, як зловмисники били його руками та ногами, коли той уже лежав. У результаті військовий отримав перелом двох шийних хребців та набряк мозку. Нападники викрали в нього мобільний телефон, годинник, гаманець і спортивну кофту.

Увага! На відео зображені сцени насильства!

Напад на військового на Одещині: з’явилось відео бійки

"І що? Відео є! На відео обличчя орків є, а поліція знайти не може! Муніципальна варта, створена для захисту та порядку, нічого не зробила!" – стверджував Стрижко у дописі 25 жовтня.

Що кажуть у поліції про напад на військового

В поліції Одеської області 25 жовтня повідомили – отримали 23 жовтня повідомлення від медиків, що до лікарні Чорноморська доставлено місцевого жителя з травмами голови.

"При спілкуванні з поліцейськими чоловік відмовився від написання заяви та повідомив про відсутність будь-яких претензій", – вказано в повідомленні.

За попередніми даними правоохоронців, тілесні ушкодження чоловік отримав у ніч проти 23 жовтня під час бійки з групою осіб біля одного з місцевих магазинів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене групою осіб) та розпочали досудове розслідування.

Згодом у поліції доповнили інформацію, вказавши, що слідчі додатково кваліфікували подію за частиною 2 ст. 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб.

Поліцейські затримали двох фігурантів і з ними проводяться слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Що зараз із постраждалим військовим

Начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 Андрій Коротченко 25 жовтня інформував, що наразі потерпілий продовжує перебувати в лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, напередодні рідні військового повідомили місцевим одеським ЗМІ, що в Чорноморську банда невідомих побила і пограбувала старшого сержанта ЗСУ. Внаслідок нападу чоловік отримав перелом шиї та набряк мозку.

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