Відмова у голосуванні і порваний бюлетень: у Харкові на виборах зафіксували понад 20 порушень

Відмова у голосуванні і порваний бюлетень: у Харкові на виборах зафіксували понад 20 порушень

Всі обставини встановлюються.

У Харкові, де сьогодні відбуваються вибори міського голови, поліція станом на 12:00 зареєструвала понад 20 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Про це звітують у пресслужбі поліції.

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Зазначається, що 31 жовтня до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що на виборчій дільниці по проспекту Людвіга Свободи виявив у списках жінку, яка раніше мешкала за його адресою, але виїхала за закордон.

Ще п’ятеро осіб заявили про неможливість проголосувати на виборчих дільницях. Заявники, як кажуть, надають документи в мобільному застосунку, але їм не дають бюлетень та відмовляють у наданні можливості проголосувати.

На виборчій дільниці в Основ’янському районі невідомий порвав бюлетень та кинув його в урну.

Загалом зафіксовано 22 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

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Інформації про події внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції. За цими фактами триває перевірка. Всі обставини встановлюються.

"Особовий склад поліції Харківщини працює у посиленому варіанті несення служби. Ситуаційний центр Головного управління Національної поліції в Харківській області цілодобово фіксує та перевіряє усі повідомлення, які надходять на лінію 102, а також виявляються у відкритих джерелах", - додали у пресслужбі.

Щодо явки у Харкові, то, за даними ГО "Опора", станом на 12:00 вона становила 12,4%.

"За даними ОПОРИ на 12 годину активність виборців становила 12,4%, похибка 0,6%. У 2015 році на чергових виборах явка на той самий час була 17,7% ", – сказав координатор спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за виборами в Харківській області Микола Зінченко.

Нагадаємо, дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00. Проголосувати можна буде до 20:00 після чого виборчі комісії одразу розпочнуть підрахунок бюлетенів. Харків'яни обирають серед 10 кандидатів.

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