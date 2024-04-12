Відмова від територій, замороження війни і референдум 2040-го: Україні нав'язують новий "мирний план"

На тлі підготовки до нового наступу РФ та все більш масованих обстрілів української енергетики Туреччина вийшла зі своїм "мирним планом". Ердоган уже надіслав його Зеленському та Путіну і всерйоз пропонує Україні відмовитись від своїх територій.

Які деталі “мирного плану” шокують, що про це кажуть у Москві і чи готові йти на це у Києві – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.ua.

"Мирний план" без реального миру. Видання "Нова газета Європа" отримало проєкт мирного плану, який Ердоган нібито вже надіслав Зеленському і Путіну. За словами журналістів, розробкою документа займалась Анкара і начебто включила туди пункти угоди, яку Україна та Росія розглядали ще на початку повномасштабної війни під час перемовин у Стамбулі. Те, що містить цей папірець, шокує українців. Однак ці умови точно можуть сподобатись московитам.

Згідно з джерелом, проєкт договору передбачає:

Взаємне зобов'язання США та Росії щодо незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому. Заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду. Заморожування війни існуючою лінією фронту.

Що пропонує Ердоган

Так, перші пункти звучать не дуже зрозуміло на перший погляд. Перший пункт взагалі не стосується України. Другий пункт про невтручання. Не зрозуміло, про які саме країни йдеться, але припустимо, що про Україну, Росію та США, які пообіцяють не втручатися у внутрішні справи один одного. Звучить уже смішно, адже йдеться про Росію, яка постійно бреше. Третій пункт обурює, адже він закріпить поточну лінію фронту і залишить українські території під окупацією РФ. Але і це ще не все. Наступний пункт просто обурює.

Зобов'язання провести 2040 року референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, окупованих на момент заморозки війни Росією.

Ганебний мир

Ви тільки-но вдумайтесь: Ердоган пропонує залишити українські території під окупацією московитів аж до 2040 року, тобто майже на 16 років. І лиш потім провести якийсь референдум і запитати місцевих, чи хотіли би вони жити вільно. Той, хто писав це, точно не розуміє, що таке війна. Росія 10 років поспіль знищує все українське на окупованих територіях: зносить артилерією та ракетами міста, вивозить та знищує проукраїнські налаштованих людей, проводить фільтрації та чистки, знищує українську літературу, прищеплює малечі любов до "русскава міра" і особисто до Путіна.

Та вони уже набирають малих у Маріуполі в "Юнармію" – псевдопатріотичну організацію для молоді, яка схожа на російський аналог "Гітлерюгенд". Під репресіями та прискіпливим поглядом "Великого брата" з ФСБ всі, хто хотітиме свободи – або виїдуть, або будуть замордовані росіянами. Про які незалежний референдум може йти мова? Хто там голосуватиме?

Пропонують турки й безпекові умови для України. Щоправда, ми вже таке проходили і в тому числі через це маємо війну.

гарантії позаблокового статусу України до 2040 року.

обмін полоненими за формулою всіх на всіх"

Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

Україна не піде на "мир"

А що скажуть Україна та Росія на цей план Ердогана? Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на публікації ЗМІ й прояснив чітку позицію України.

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ". Є лише безумовна Формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій. Все інше – це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму…"

У Путіна відповіли Ердогану

А ще на план Ердогана навряд чи піде Росія. Посіпака Путіна і за сумісництвом його речник Дмітрій Пєсков заявив, що Росія навіть не буде розглядати умови, які вони нібито підписали з Україною в Стамбулі. А частина з них є в "новому" турецькому "мирному плані".

"Ситуація змінилася, і геополітична реальність сильно відрізняється від того, що було в березні 2022 року, і не брати до уваги це при будь-яких переговорах було б недалекоглядно".

Нагадаю, що наприкінці 2023 року Путін на одній із пресконференцій раптом дістав кілька папірців, які обізвав "Стамбульською мирною угодою". За його словами, цей псевдодокумент Україна підписала з РФ ще у березня 2022-го в Туреччині, але перемовини зірвались. В Україні слова Путіна заперечують. За словами голови фракції "Слуга Народу" у парламенті Давіда Арахамії, який головував в українській делегації в Стамбулі, Росія тоді хотіла забагато: зменшення чисельності ЗСУ, а також уявних денацифікації та демілітаризації. Звісно, що без безпекових гарантій на це було йти безглуздо. А довіри росіянам ніколи не було.

"Це можна було зробити, тільки якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім би вони зайшли більш підготовлені. Бо вони зайшли насправді непідготовлені до такого супротиву. Тому ми могли лише працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає".

Стамбульскі папірці

А ще Арахамія уточнив, що та делегація в Стамбулі по факту не мала жодних повноважень, тому навіть підписані нею документи вартують лише паперу, на якому вони надруковані.

Не піде на замороження війни й українська влада, на чому нещодавно наголосив президент Зеленський. Застеріг він від цих думок і партнерів України.

"Звичайно, деякі люди будуть щасливі, а світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять". Однак, це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку. Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна"

До того ж Україна має власну "Формулу миру" і активно працює над її реалізацією. Вже навіть відома точна дата і місце, де пройде перший в історії інавгураційний саміт "Української формули миру". Приїхати туди зможуть уже не просто представники чи радники, як до того було на Мальті або в Саудівській Аравії, а саме лідери країн: президенти, прем’єри, міністри закордонних справ. Стартує саміт 15 червня у місті Бюргеншток, Швейцарія, і триватиме 2 дні.

Українська формула миру

Ще у січні Зеленський уточнив, що на саміті будуть представники щонайменше 80 країн. Чекають на і деяких партнерів Росії, зокрема Китай. Але саму РФ туди, звісно, ніхто не запрошує.

Наскільки саміт буде успішним – покаже час. Утім, як справедливо зазначив співорганізатор саміту – президентка Швейцарії Віола Амхерд, це все одно краще, ніж нічого не робити. На ньому лідери з різних країн і куточків світу зможуть обговорити рамки майбутньої мирної угоди. Нагадаю, що українська формула миру передбачає і ядерну безпеку, і відбудову України, і її територіальну цілісність та недоторканність кордонів.

Але йти на це поки не згоден Путін. 11 квітня той разом зі своєю маріонеткою Лукашенком розкритикував саміт миру в Швейцарії і навіть назвав його модним словом паноптікум. Путіну явно недовподоби, що жодний притомний політик в Європі руку йому більше не потисне.

"Нас не запрошують, а кажуть, що ми відмовляємося. Ну, було б смішно, якби не було так сумно. Але ще раз хочу наголосити, що ми "за", але тільки не у форматі нав'язування нам будь-яких схем, які нічого не мають спільного з дійсністю"

Путін про "кути"

Схоже, Путін серйозно переконаний, що попри все, переможе у війні, на що, власне, знову натякнув. Почав розказувати, хто і по яких кутах ходить.

"Я думаю, що вони, протилежна сторона, певною мірою загнала себе в кут, коли відмовилася від переговорів у розрахунку перемогти Росію на полі бою, завдати їй стратегічної поразки. А зараз розуміють, що це неможливо, а від переговорів відмовилися, і тепер потрапили у досить складне становище".

Вкотре зізнався Путін і в тому, що він справжнісінький терорист. Свою жагу знищити українців та підлі удари по українській енергетиці він пояснює “демілітаризацією” України.

"Якщо все кільце у вирішення тих питань, про які ми говорили спочатку, а в енергетиці вони пов'язані в тому числі з вирішенням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, – це демілітаризація. Насамперед ми виходимо з того, що ми таким чином впливаємо на ОПК – на оборонно-промисловий комплекс України, причому безпосередньо"

Ну а Лукашенко йому тільки піддакував, але знову проговорився. Насправді в Мінську та Москві бояться, що їх "наклонят".

"Який там може бути мирний там? Ну, може, вони й мають рацію, що не запрошують нас туди, тому що, а що з ними розмовляти? Про що з ними можна розмовляти, якщо вони намагаються там зібрати 100 з лишком держав і чогось?" то там нам продиктувати чи нахилити.

Навіть коментувати не хочеться. Лукашенко й сам розуміє, що кого-кого, а його вже не просто "наклонили", а й нагнули. Але це вже інша історія.

Раніше у Зеленського гостро звернулися до лідерів світу, які хочуть примусити Україну до примирення із РФ.

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