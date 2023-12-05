Відмова від ЄС і НАТО в обмін на мир: що кажуть українці

Так, 76% опитаних категорично проти відмови від окупованих територій.

Більшість українців вважає неприпустимою або небажаною відмову від членства в НАТО в обмін на мир під час переговорів із Росією.

Про це йдеться в опитуванні Центру "Нова Європа".

67% українців вважають категорично неприпустимою (56,9%) або украй небажаною (9,9%) можливість відмови від вступу до НАТО або ж оголошення нейтралітету України в обмін на мир з РФ. 12% опитаних назвали цей варіант допустимим.

Проти поступок Росії щодо членства в Європейському Союзі – 71% (61% вважають це взагалі неприпустимим, 10% – небажаним).

Ідею відмови від повернення окупованих територій категорично не сприймають понад 76% категорично проти, ще 8% вважають небажаним;

Проти скорочення української армії – 83%;

Проти надання російській державного статусу – 73%;

Проти зменшення суми репарацій з боку Росії – 67%;

Проти відмови від притягнення до відповідальності російських злочинців – 77%.

Результати опитування / Фото: Центр "Нова Європа"

Респонденти вважають, що Україна може піти на переговори з Росією лише в разі рішення Москви вивести свої війська з української території (34,8%). Ще третина опитаних обрала варіант "за жодних обставин".

Абсолютна більшість українців вважає, що лише Україна може вести потенційні переговори з Росією (71,7%). Жодна інша країна від імені України цього не може робити. Лише 14,2% українців допускають, що таку роль могли б виконувати США, 5% – ЄС.

Раніше у статті “Української правди” писали, що якби Зеленський і Залужний боролись за крісло президента, то результати були б майже тотожними.

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