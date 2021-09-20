Відмовили в інтимі: у Вінниці чоловік жорстоко побив двох жінок

Відмовили в інтимі: у Вінниці чоловік жорстоко побив двох жінок

Чоловік познайомився з жінками на вулиці та пропонував інтим. Отримавши відмову, зловмисник побив їх.

У Вінниці суд обрав запобіжний захід чоловікові, який побив двох жінок за відмову в інтимі. Зловмиснику призначили цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Про це інформує пресслужба Вінницького міського суду.

За словами правоохоронців, пізно ввечері підозрюваний побачив на вулиці двох жінок. Жінки зайшли до альтанки, щоб сховатись від дощу. Чоловік попрямував до них та намагався розпочати розмову. Проте, за словами потерпілих, зловмисник почав голосно лаятися та пропонувати секс одній з них. Категорична відмова його дуже розлютила.

Підозрюваний підійшов до жінки, яка йому відмовила та ударив кулаком в обличчя, від чого остання впала на землю. Коли жінка намагалась підвестися, чоловік продовжив її бити. Удари супроводжувалися криками та лайкою.

Інша жінка тим часом підібрала із землі скляну пляшку та замахнулася на підозрюваного. Однак, чоловік вихопив пляшку із рук та вдарив нею жертву в голову. Після цього вона втратила свідомість та впала на підлогу.

Зловмисник продовжив лупцювати першу потерпілу, нанісши численні удари по голові та тулубу.

Крики про допомогу жертви почули перехожі, які перебували неподалік. Вони зупинили чоловіка та викликали поліцію.

Нагадаємо, що під Вінницею чоловік позбавив життя жінку на побаченні. Жертва за кілька годин до своєї смерті познайомилася з майбутнім вбивцею.

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