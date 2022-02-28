Відмовився дати телефон: у Бердянську окупанти вбили мирного мешканця

Відомо про двох загиблих у місті.

У Бердянську Запорізької області, який тимчасово захопили російські окупанти, вбили чоловіка.

Про це повідомили у Запорізькій ОДА.

Відомо про двох постраждалих. "На жаль, одного чоловіка вбито, коли він відмовився дати російському окупанту телефон подзвонити", - йдеться у повідомленні.

До слова, ворог 27 лютого захопив Бердянський район та місто Бердянськ. Місцева влада відмовилась співпрацювати з агресором. Наразі вона намагаються організувати роботу комунальних служб. Втім, міський транспорт зупинився.