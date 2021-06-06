Відмовився давати наркотики: у Миколаївській області чоловік підірвав гранату в житловому будинку (фото)

Від вибуху ніхто не постраждав.

В одному із сіл Миколаївського району Миколаївської області 5 червня об 19:00 в будинку 46-річного чоловіка вибухнула граната. Її кинув місцевий житель.

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

За даними поліції, 43-річний чоловік прийшов до будинку 46-річного знайомого. Він вимагав, щоб той надав йому наркотичну речовину, проте власник будинку відмовився. Тоді підозрюваний кинув у кімнаті гранату РГД-5. Від вибуху ніхто з людей не постраждав, проте у кімнаті пошкоджене майно.

ГУ МВС у Миколаївській області

Правоохоронці затримали підозрюваного. У нього також вилучили патрони.

Слідчі кваліфікували дії зловмисника, як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї, та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України), за що йому загрожує до семи років позбавлення волі. Триває розслідування.

Нагадаємо, у Києві охоронець ТРЦ торгував вогнепальною зброєю, патронами та вибухівкою.

Новини України: у Шевченківському районі столиці в будинку розірвалася граната

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання