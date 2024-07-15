"Відмовився проводити м'ясні штурми": бійці 24 ОМБр вимагають не звільняти свого комбрига

Офіціного коментаря від 24 бригади або Генштабу ЗСУ щодо цієї ситуації поки немає.
Комбрига 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Івана Голішевського знімають з посади і хочуть відправити викладати в університет.
В деталях гучної історії розбирався ТСН.ua.
Про те, що комбрига 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знімають з посади, повідомила у Facebook три дні тому журналістка Анна Калюжна.
"Важливо! Про Часів Яр та 24 ОМБр імені короля Данила. Комбрига знімають. В бригаді перевірки. А це бригада, яка ще з декількома організмами зараз є основою стримуючою силою в Часовому Ярі", – зазначила вона.
Бійці записали відеозвернення
Бійці 24 бригади виступили проти звільнення комбрига Івана Голішевського та звернулись до президента Володимира Зеленського з вимогою залишити його на своїй посаді.
Відповідне відео оприлюднене у телеграм-каналі "РАРОГ" батальйон безпілотних авіаційних комплексів 24 ОМБр".
Зокрема, командир батальйону 24 бригади з позивним "Хасан" заявив, що Голішевського знімають з посади тому, що він нібито відмовився вести своїх бійців у "м'ясні штурми" без належної укомплектованості.
"Тим самим він відмовився від стратегії РФ. Людський ресурс на сьогоднішній день - це найцінніше, що у нас є", – зазначив комбат.
"Хасан" нагадав, що у 2022 році після відновлення боєздатності, саме завдяки Голішевському бригада успішно виконувала завдання на східній ділянці фронту.
Деякі інші бійці зазначили, що Іван Голішевський є "компетентним та блискуче виконує свої обов'язки".
"Ми проти рішення зняття його з посади командира бригади. Командира, що є прикладом для своїх підлеглих. Командира, якому не байдужа доля його підлеглих. Командира, який, незважаючи на будь-які труднощі, самовіддано боронить нашу державу", – звернулися військові.
Ще один військовий заявив, що вважає рішення про звільнення Голішевського саботажем зі сторони командування.
Іншій боєць наголосив, що комбриг "дивиться на реалії, а не на фантастичні цілі військового командування".
Офіціного коментаря від 24 бригади або Генштабу ЗСУ щодо цієї ситуації поки немає.
Що відомо про полковника Івана Голішевського
36-річний полковник, Герой України Іван Голішевський командує 24 бригадою з вересня 2022 року.
Від 2014 виконував бойові завдання у зоні проведення АТО та ООС.
У лютому-березні 2022 року 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон під командуванням Голішевського обороняв Кремінну та зупиняв просування ворога в напрямку Красноріченське — Кремінна.
У серпні 2022 року був удостоєний звання Героя України.
Раніше парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук закликала звільнити командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука, звинувативши його в "егоїзмі і сліпому кар'єризмі". Український військовий журналіст Юрій Бутусов також звинуватив у некомпетентності Богдана Шевчука.
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