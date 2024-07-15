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"Відмовився проводити м'ясні штурми": бійці 24 ОМБр вимагають не звільняти свого комбрига

"Відмовився проводити м'ясні штурми": бійці 24 ОМБр вимагають не звільняти свого комбрига

Бійці батальйону "Рарог" 24 бригади закликали не звільняти комбрига Голішевського

Офіціного коментаря від 24 бригади або Генштабу ЗСУ щодо цієї ситуації поки немає.

Комбрига 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Івана Голішевського знімають з посади і хочуть відправити викладати в університет.

В деталях гучної історії розбирався ТСН.ua.

Про те, що комбрига 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знімають з посади, повідомила у Facebook три дні тому журналістка Анна Калюжна.

"Важливо! Про Часів Яр та 24 ОМБр імені короля Данила. Комбрига знімають. В бригаді перевірки. А це бригада, яка ще з декількома організмами зараз є основою стримуючою силою в Часовому Ярі", – зазначила вона.

Бійці записали відеозвернення

Бійці 24 бригади виступили проти звільнення комбрига Івана Голішевського та звернулись до президента Володимира Зеленського з вимогою залишити його на своїй посаді.

Відповідне відео оприлюднене у телеграм-каналі "РАРОГ" батальйон безпілотних авіаційних комплексів 24 ОМБр".

Зокрема, командир батальйону 24 бригади з позивним "Хасан" заявив, що Голішевського знімають з посади тому, що він нібито відмовився вести своїх бійців у "м'ясні штурми" без належної укомплектованості.

"Тим самим він відмовився від стратегії РФ.  Людський ресурс на сьогоднішній день - це найцінніше, що у нас є", – зазначив комбат.

"Хасан" нагадав, що у 2022 році після відновлення боєздатності, саме завдяки Голішевському бригада успішно виконувала завдання на східній ділянці фронту.

Деякі інші бійці зазначили, що Іван Голішевський є "компетентним та блискуче виконує свої обов'язки".

"Ми проти рішення зняття його з посади командира бригади. Командира, що є прикладом для своїх підлеглих. Командира, якому не байдужа доля його підлеглих. Командира, який, незважаючи на будь-які труднощі, самовіддано боронить нашу державу", – звернулися військові.

Ще один військовий заявив, що вважає рішення про звільнення Голішевського саботажем зі сторони командування.

Іншій боєць наголосив, що комбриг "дивиться на реалії, а не на фантастичні цілі військового командування".

Офіціного коментаря від 24 бригади або Генштабу ЗСУ щодо цієї ситуації поки немає.

Що відомо про полковника Івана Голішевського

36-річний полковник, Герой України Іван Голішевський командує 24 бригадою з вересня 2022 року.

Від 2014 виконував бойові завдання у зоні проведення АТО та ООС.

У лютому-березні 2022 року 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон під командуванням Голішевського обороняв Кремінну та зупиняв просування ворога в напрямку Красноріченське — Кремінна.

У серпні 2022 року був удостоєний звання Героя України.

Іван Голішевський / ©
Іван Голішевський

Раніше парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук закликала звільнити командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука, звинувативши його в "егоїзмі і сліпому кар'єризмі". Український військовий журналіст Юрій Бутусов також звинуватив у некомпетентності Богдана Шевчука.

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