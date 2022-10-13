Відмовився співпрацювати: у Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії у власній оселі

У Херсоні окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. У власному будинку вони застрелили диригента Херсонської філармонії.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Ваніна.

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"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними співпрацювати. Вони сказали: "Ми до тебе ще прийдемо". Прийшли до нього додому і просто там розстріляли. Мені б хотілося щоб вся Україна про це знала. Це був дуже талановитий диригент, а особливо аранжувальник", - написала Олена Ваніна.

Кореспондентка додала, що більше інформації про вбивство окупантами диригента їй дістати не вдалося, оскільки люди в Херсоні налякані і бояться розповідати про те, що там відбувається.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного обстрілу Києва 10 жовтня окупанти вбили п'ятьох киян. Ще понад пів сотня мешканців зазнала поранень. Під час масованої атаки 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети. 43 з них вдалося збити українським захисникам.

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