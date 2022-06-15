Відмовився співпрацювати: в захопленому Херсоні окупанти увірвалися до ХДУ і викрали ректора

У Херсоні окупанти викрали ректора Херсонського державного університету.
Вони увірвалися до будівлі навчального закладу і вивезли у невідомому напрямку його очільника.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"На Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колоборантами, а самі рашисти продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Чорнобаївці зранку в районі місцевого ринку стався вибух. Місцеві повідомляють про двох загиблих.
Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.
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