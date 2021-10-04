Відмовився від госпіталізації: у Дніпрі у авто швидкої помер пацієнт з COVID-19

Відмовився від госпіталізації: у Дніпрі у авто швидкої помер пацієнт з COVID-19

Сімейний лікар чоловіка порадив йому лягти до лікарні, але пенсіонер вирішив продовжити лікування вдома.

У Дніпрі під час транспортування до медзакладу помер пацієнт з коронавірусом. За два дні до цього він відмовився від госпіталізації.

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Про це повідомляє "Наше місто".

У Дніпрі 80-річний дідусь затягнув із госпіталізацією, що коштувало йому життя. У пенсіонера виявили коронавірус. Він кілька днів лікувався вдома, згодом сімейний лікар порадив старенькому госпіталізацію. Втім, дідусь від неї відмовився.

"Чоловік захворів ще 9 вересня. Лікувався під наглядом сімейного лікаря. Експрес-тест на коронавірус від 20 вересня позитивний. 28 вересня йому дали направлення на госпіталізацію, але дідусь від неї відмовився. 30 вересня йому стало гірше, викликав швидку, але помер прямо в ній, не доїжджаючи до 9-ї міськлікарні", - розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Нагадаємо, що у Одесі реанімаційні палати усіх міських лікарень вщент заповнені коронавірусними пацієнтами у важкому стані.

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