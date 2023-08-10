Відмовився від мобілізації, бо "не має сім’ї": на Тернопільщині чоловіка відправили до в'язниці 

Чоловік заявив, що доглядає за городом і свійськими тваринами.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який заявив на суді, що не хоче йти захищати Україну, бо "не має сім’ї" і хвилюється за своє господарство.

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області.

За даними правоохоронців, жителя села Печірна Кременецького району визнали придатним до військової служби та відправили до навчального центру. Проте він так і не прийшов до ТЦК і СП.

На суді чоловік свою провину визнав. Він повідомив, що відмовився від мобілізації, бо "не має сім’ї й не вбачає підстав йти воювати, а також має город, свійських тварин і переживає за своє господарство й психологічно не готовий до несення служби".

Суд визнав його винним за ст. 336 КК України - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що раніше двоє жителів Збаразького та Кременецького районів теж отримали реальний термін позбавлення волі за аналогічною статтею.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік вилаяв військкома і відмовився від мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд".

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