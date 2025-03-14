Відмовився від повістки, бо "доглядає за хворою матір'ю та дружиною": на Львівщині судили чоловіка

На Львівщині відмовився отримувати "бойову" повістку, пояснюючи це доглядом за хворою матір'ю та дружиною. Проте суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кам'янка-Бузького районного суду від 10 березня.

Згідно з матеріалами суду, в лютому 2024 року мешканця села Великосілки на Львівщині зупинили представники ТЦК і СП та вручили направлення на військово-лікарську комісію. Чоловік заявив, що не може служити через догляд за дружиною з інвалідністю та хворою матір’ю.

ВЛК чоловіка визнали придатним. Після цього він відмовився від "бойової" повістки, через що ТЦК викликав поліцію.

"У подальшому під час розгляду справи не визнав своєї вини у вчиненому, просив виправдати його за висунутим обвинуваченням, оскільки було порушено порядок проходження ВЛК", — йдеться в справі.

Суд, посилаючись на зібрані докази, визнав його винним за статтею 336 КК України та призначив три роки ув’язнення. Вирок поки що не набув чинності, його можна оскаржити протягом 30 днів.

"Обвинувачений є особою працездатного віку, не має будь-яких захворювань, не має на утриманні жодних осіб, не працює, не займається волонтерською діяльністю чи допомогою внутрішньо переміщеним особам; матеріали справи не місять жодних відомостей про те, що обвинувачений за весь цей час вчиняв будь-які дії задля допомоги ЗСУ, які б були відмінними від військової служби" — зазначено у вироку.

Нагадаємо, ДБР оголосило підозри організатором схеми вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ.

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