Відмовився від повістки та не з'явився до ТЦК: як покарали ухилянта

У Шепетівці суд визнав 32-річного жителя Славути винним в ухиленні від призову на військову службу.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За наданою інформацією, чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Проте він категорично відмовився брати повістку і не з'явився до територіального центру комплектування для відправлення на військову службу.

"Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік прийшов оновити дані в ТЦК і "випадково" отримав повістку.

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