Відмовляли усі знайомі: як 29-річна волонтерка на Закарпатті удочерила трьох дітей

Вже півроку в будинку 29-річної Олени Фурдь не буває тиші.

Вона мріяла про велику родину і наважилася стати багатодітною матірʼю-одиначкою. На Закарпатті 29-річна волонтерка забрала з дитячого будинку відразу трьох дітей. Від такого кроку її відмовляли всі знайомі. Мовляв, сама не впорається. А вона - не тільки не відступила, а ще й надихнула інші родини на всиновлення. Уже пів року 4-ри-річна Адель, 8-річна Софія та 10-річна Діана - живуть із новою мамою.

Як змінилося їхнє життя - йдеться в сюжеті ТСН.

Взяла одразу трьох

Вже півроку в будинку 29-річної Олени Фурдь не буває тиші. Дзвінкий сміх та гучні забавки - тут щодня. Це її не дратує, каже – найбільше мріяла, аби в її домі зявилися діти.

"У минулі роки у мене навіть не було ялинки. Я думала навіщо вона мені? У цьому році так вже не вийшло. Коли є діти – свята відзначаються дуже яскраво. Ще в юності хотіла - навіть як вийде заміж і народить маля – обов’язково ще візьме малечу з дитячого будинку", - розповіла Олена.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Казали: “Що ти робиш?” 29-річна волонтерка на Закарпатті удочерила трьох сестричок.

Дівчата – річні сестрички. Аделіні чотири роки, а Діані - десять. З ними Олена познайомилася, навідуючись в дитячий будинок волонтеркою. Коли дізналася, що самотня людина теж може створити прийомну родину – почала збирати документи.

Як виявилося – одна дитинка в дитячому будинку – це рідкість. Переважно це сімейні групи. Троє, четверо, семеро, восьмеро… і так далі.

"Тому я думаю хм… найменше троє? Хай буде", - каже вона.

Жінку відмовляли від рішення

Зізнається - від такого рішення друзі намагалися її відмовити. Але родина- пообіцяла усіляко підтримувати. Тож дівчина підготувала папери, пройшла обов’язкові курси, зробила ремонт у кімнатах і вже за два місяці забрала дівчаток додому.

Колись замкнене життя перетворилося на вир подій. Спільні походи в кіно та кавярні, туристичні мандрівки, святкування днів народжень, особливими стали й різдвяні свята.

29-річна волонтерка на Закарпатті удочерила трьох дітей

Біологічну матір дівчаток позбавили батьківських прав. Про те, що їм довелося пережити, Олена не хоче згадувати. За півроку після дитячого будинку-вони дуже змінилися. Раніше були налякані, мало розмовляли. Та ніяк не могли наїстися.

"Вони весь час так багато їли, що мені набридало бігати у магазин. Довелося поїхати на базар і купити ящик бананів. Моркву кілограмами купувала, поки вони не наїлися", - пригадує вона.

Дівчатам звідусіль надсилають подарунки

Після того, як її історію знайомі поширили у соцмережах – звідусіль дівчатам люди надсилають подарунки. А самій Олені - дякують за захопливий приклад.

"Всі, хто з’явився на цей світ – заслуговують на нормальне життя, на любов, на теплий будинок і теплі обійми", - додає Олена.

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