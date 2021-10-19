Відмовлявся платити за проїзд: у Харкові пасажир розгамтелив ногою двері тролейбуса (відео)

Відмовлявся платити за проїзд: у Харкові пасажир розгамтелив ногою двері тролейбуса (відео)

Хулігана виштовхали з транспорту.

У Харкові хлопець відмовився платити за проїзд у тролейбусі. Після того, як його вигнали з транспорту, то він розбив скло дверей.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Труха Харьков".

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На відео видно, що почалася словесна суперечка через відмову платити за проїзд. Хлопець поводився агресивно. Згодом грубіяна кілька чоловіків витягнули із транспорту.

Коли двері тролейбуса зачинилися, хуліган розтрощив їх ударом ноги так, що посипалося скло.

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