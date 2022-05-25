"Відмовляємося їхати на забій у чужу республіку": вояки з так званої "ДНР" не хочуть воювати за "ЛНР" (відео)

"Відмовляємося їхати на забій у чужу республіку": вояки з так званої "ДНР" не хочуть воювати за "ЛНР" (відео)

Служаки з так званої "ДНР" протестують проти того, щоб їх відправляли воювати до сусідньої квазіреспубліки "ЛНР".

Бійці одного з підрозділів записали сльозливе відео, де скаржаться на лиху долю і що їх змушують воювати за чужу республіку.

Зверення до керівництва так званої "ДНР" вояки виклали в Мережі.

"Дорогі співгромадяни "ДНР". Ми - військовослужбовці 107-го стрілкового полку, 4-й батальйон -3-тя, 2-га і 4-та роти, 204 особи відмовляємося їхати на забій в "ЛНР", зовсім в іншу республіку", - говорить "ДНРівський вояка-активіст.

Від імені своїх "побратимів" він поскаржився на те, що з них незаконно сформували підрозділи, вони не пройшли медичну комісію і їх обманом намагалися завести на територію "ЛНР". За їхніми данними їх приєднали до "якогось козацтва"

"ДНРівці" скаржаться, що 3 місяці вони воювали за Маріуполь і не хочуть бути гарматним м'ясом ще й в "ЛНР". Вони ображені на Пушиліна і називають неподобством дії свого командування.

Нагадаємо, що росіяни посилюють свої угруповання для наступу на Запоріжжя, але і так прорвати українську оборону не можуть.

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