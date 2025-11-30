Відмова у відстрочці через дитину з інвалідністю - що робити та поради адвоката

Батько дитини з інвалідністю має законне право на відстрочку від мобілізації. Але у випаку, який розглянув адвокат, військовозобов’язаний зіткнувся з несподіваною відмовою. Попри те, що соцслужби підтвердили всі необхідні дані, система «Резерв+» не змогла підвантажити інформацію про інвалідність його дитини, через що запит не був задоволений.

За словами адвоката Андрія Карпенка, подібні технічні збої час від часу трапляються, проте вони піддаються вирішенню.

Чому виникла проблема?

Чоловік розповів, що ще восени соцзахист перевірив інформацію та засвідчив наявність даних у Центральному реєстрі інвалідності. Однак на початку листопада “Резерв+” повідомив, що не знаходить жодних відомостей щодо статусу дитини.

Сам батько припускає, що системі могла завадити наявність дубліката свідоцтва про народження — оригінал наразі перебуває у матері дитини за кордоном.

Юрист уточнює: дублікати документів зазвичай не створюють складнощів. Проблеми виникають тоді, коли під час внесення оновлених документів хтось припустився технічної або арифметичної помилки, через що система «не розпізнає» дитину або її статус.

Що робити в такій ситуації?

Адвокат радить поетапно виконати такі дії:

оновити застосунок Резерв+ і повторити запит;

звірити інформацію в Електронному кабінеті особи з інвалідністю;

у разі розбіжностей звернутися до органів соцзахисту для корекції даних;

перевірити строк дії документа про інвалідність — якщо термін минув, система блокує оформлення відстрочки до оновлення медичних відомостей.

За потреби працівники соцзахисту або ЦНАПу мають вручну звірити всі документи: серію та номер свідоцтва, медичні довідки, строки переогляду та чинність інвалідності. Найчастіше причина відмови — звичайна технічна неточність.

Куди звертатися, якщо відстрочку не підтвердили?

У випадку, коли електронна система дає відмову, юрист рекомендує подати повний пакет документів у паперовому вигляді до ЦНАПу. Рішення, сформоване на основі паперових документів, має юридичну силу, навіть якщо електронні реєстри працюють з перебоями.

Для подання заяви потрібні:

свідоцтво про народження або ID-картка дитини;

РНОКПП дитини (якщо є);

РНОКПП одного з батьків;

пенсійне посвідчення (за наявності);

медичний висновок або довідка МСЕК (залежно від віку);

для повнолітніх дітей — форма № 157-1/о;

витяг про місце проживання.

Що зміниться після 1 грудня?

З початку грудня деякі військовозобов’язані можуть втратити право на відстрочку, якщо підстави для її надання зникли або термін дії документів сплив.

Особи з інвалідністю зможуть мобілізуватися лише добровільно й за відсутності суттєвих медичних обмежень.

Також від 4 грудня запрацюють нові правила щодо бронювання працівників критично важливих підприємств: чоловіків з проблемами військового обліку можна буде забронювати лише на 45 днів.