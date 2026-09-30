Відмовився від повістки після ВЛК і не прийшов до ТЦК: чим закінчилася справа чоловіка на Черкащині

ВЛК / © ТСН

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На Черкащині суд визнав військовозобов’язаного винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Проте замість ув’язнення йому призначили штраф.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Деталі справи

Лисянський районний суд Черкаської області розглянув справу військовозобов’язаного, який після проходження військово-лікарської комісії відмовився отримувати повістку та письмово заявив про небажання проходити військову службу.

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Як йдеться у матеріалах справи №700/911/25, чоловік перебував на військовому обліку. 5 травня 2025 року він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних, логістичних, зв’язкових та інших підрозділах. Правових підстав для відстрочки від мобілізації на той момент у нього не було.

Того самого дня в ТЦК чоловікові запропонували отримати під підпис повістку із викликом на 17:00 для призову на військову службу та відправлення до ЗСУ. Однак він відмовився її отримувати, через що працівники склали відповідний акт.

Крім того, чоловік написав заяву, у якій повідомив про відмову проходити військову службу. За даними суду, він знав про необхідність прибути до ТЦК, однак без поважних причин цього не зробив і про причини неявки не повідомив.

Суд кваліфікував його дії за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

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Що сказав чоловік у суді

Обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що має серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема захворювання суглобів, серцево-судинної та шлунково-кишкової систем. Через це, за його словами, він має обмеження рухливості та подав документи для встановлення групи інвалідності.

Також чоловік заявив, що після того, як його доставили до ТЦК, військовослужбовці повідомили про можливе направлення на передову. Саме після цього він відмовився від проходження служби.

Суд врахував, що чоловік раніше не мав судимостей, визнав провину, щиро розкаявся та має тяжкі захворювання. Обставин, які обтяжували б покарання, суд не встановив.

Окремо у вироку зазначено, що після відкриття кримінального провадження чоловіка більше не доставляли до ТЦК. З огляду на стан його здоров’я він мав пройти повторний медичний огляд для вирішення питання щодо встановлення інвалідності.

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Чому замість ув’язнення призначили штраф

Санкція статті 336 КК України передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі. Водночас суд застосував статтю 69 КК України, яка за наявності відповідних пом’якшувальних обставин дозволяє призначити більш м’яке покарання, ніж передбачене санкцією статті.

Суд врахував сукупність обставин, зокрема стан здоров’я чоловіка, його каяття, визнання вини, відсутність попередніх судимостей та позитивну характеристику за місцем проживання.

У результаті Лисянський районний суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Вирок може бути оскаржений у Черкаському апеляційному суді протягом 30 днів від дня його проголошення.

Раніше чоловіка, якого ще 2018 року визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку, у грудні 2025 року ТЦК повторно поставив на облік і мобілізував. У «Резерв+» на той момент у нього залишався статус «невійськовозобов’язаний», а ТЦК заявив, що чоловік пройшов ВЛК і був визнаний придатним. Водночас суд встановив, що ТЦК та військова частина не надали доказів проходження ним медобстеження чи наявності офіційного висновку ВЛК про придатність. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав повторне взяття чоловіка на військовий облік незаконним та скасував накази про його мобілізацію і зарахування до військової частини. Також суд зобов’язав ТЦК і військову частину повернути чоловікові сплачений судовий збір.

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