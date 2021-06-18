"Відносно Фукса був введений повний комплект санкцій, які можемо застосувати" - Данілов

Санкції накладені за ситуацію, пов'язану із "Голден Деррік".

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України ввели повний пакет санкцій відносно "російського бізнесмена" Павла Фукса.

Про це 18 червня повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов.

"Коли кажуть, що в країні дуже складно зареєструвати бізнес, я вам можу сказати, що це абсолютно не відповідає дійсності. Наприклад, 6 грудня 2018 року одна людина - його звуть Віталій Євгенійович - зуміла зареєструвати в один день 19 компаній, які всі зареєстровані в невеличкому місті Олександрія у будинку 100, квартирі 159. І через дуже короткий проміжок часу ця людина отримала 19 ліцензій на углеводні - ті, яких було позбавлено на минулих засіданнях РНБО. Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники РФ. Ми на цьому наголошували на наших засіданнях. І як результат цих перевірок, сьогодні відносно російського бізнесмена Павла Фукса був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати, згідно нашого законодавства", - зазначив Данілов.

"Те, що стосується Фукса: вони (санкції - ред) накладені за ситуацію, пов'язану із "Голден Деррік". Це ліцензії, про які йшлася мова. Людина, яка за один день це все отримала, - вона подала в суд на указ президента", - акцентував Данілов.

Нагадаємо, 18 червня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України ввели повний пакет санкцій відносно олігарха Дмитра Фірташа і "російського бізнесмена" Павла Фукса.

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