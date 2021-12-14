Відносно висока температура і дощ: синоптикиня дала прогноз погоди на Новий рік 2022

Погода в Україні обіцяє бути зимовою на початку січня 2022 року.

Погода в Україні до Нового року буде теплою і дощовою. Зимові морози прийдуть до регіонів в січні 2022 року.

Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова в інтерв'ю "Фактам".

За її словами, у грудні температура повітря фіксуватиметься на рівні норми, а іноді й перевищуватиме її. Така тенденція збережеться до Нового року. Переважно протягом поточного місяця середня температура буде на позначці близько -2...-3 градусів.

"Температура буде відносно високою до Нового року, з опадів очікується дощ або мокрий сніг. Сніговий покрив не встигне утворитися. Тому на новорічні свята снігу очікувати не варто", – сказала вона.

Натомість синоптикиня каже, що холоди й сніг прийдуть до України в січні. Проте температура хоч і опуститься, але все ж буде вищою, аніж раніше.

"У перші дні січня очікується невелике похолодання. Водночас температурний фон у всіх областях буде вищим за середні багаторічні значення – від -3 до -5 градусів", – уточнила Мартазінова.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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