Відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку ракетного терору РФ, зараз неможливо - Зеленський

Найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та в Закарпатті.

Попри колосальну роботу енергетиків, наразі відновити енергосистему на 100% після російських атак неможливо.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні пізно ввечері 7 грудня.

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Зеленський наголосив, що енергетичний фронт – "це постійний наш пункт порядку денного - і на Ставці, і на урядовому рівні".

"Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому в більшості міст і районів зберігаються графіки відключень", - сказав він.

За його словами, станом на вечір 7 грудня найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та в Закарпатті.

"І я дякую всім нашим енергетикам, ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять усе можливе, щоб полегшити становище для людей", - додав лідер України.

Понад 1000 ракет і снарядів атакували енергосистему України

Від початку жовтня Росія під час обстрілів енергооб'єктів України випустила понад 1000 ракет і снарядів. Як наслідок - енергосистема зазнала великої шкоди. Тепер є великий дефіцит генерувальних потужностей, а, відповідно, й електроенергії в системі. Особливо це відчувається в перші чотири дні після масованих атак, поки система відновлює здатність виробляти електроенергію.

Під час останньої масованої ракетної атаки РФ по Україні 5 грудня були влучання як в об’єкти генерації, так і в підстанції. Тоді країна-агресорка випустила майже 70 ракет, 60 з яких вдалося збити.

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