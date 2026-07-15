Відновлення авіасполучення над Україною: у Раді зробили гучну заяву

Цивільний літак / © Associated Press

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У Верховній Раді готові працювати з новим міністром розвитку громад і територій над відновленням рейсів цивільної авіації в Україні, але йдеться про відкриття не всього неба, а коридору безпеки.

Таку заяву озвучив народний депутат від «Слуги народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE.

«Якщо прийде новий міністр, я готовий з ним працювати, щоб у нас відкрилася цивільна авіація. Досвід є, з військовими треба погодити, з „Украерорухом“ треба відпрацювати маршрути. Можливо, не все небо відкривати, а створити коридори безпеки для цивільної авіації», — сказав він.

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Він додав, що при Міністерстві вже працює спеціальна робоча група за участю військових, представників «Украероруху», експертів і посадовців.

Водночас депутат наголосив, що наразі потрібні конкретна дорожня карта та практичні кроки для відкриття польотів.

Відновлення авіасполучення над Україною — що відомо

Нагадаємо, у липні 2026 року уряд затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року та створив спеціальний координаційний центр, який займатиметься підготовкою до відкриття повітряного простору. Це є ще один крок до майбутнього відновлення цивільної авіації.

Депутат Володимир Крейденко наголосив, що відновлення цивільної авіації на заході України технічно можливе, але для цього необхідно об’єднати зусилля влади, військових та експертів. За його словами, найперше йдеться про аеропорти у західних регіонах (Ужгород, Мукачево, Львів).

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