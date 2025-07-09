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Відновлення допомоги від США: оглядач сказав, що вплинуло на Трампа
Україна отримала першу партію зброї від США після призупинення допомоги.
Ймовірно, постачання зброї від США ще буде збільшуватись. Зокрема, на це вплине той факт, що Путін повністю проявив своє обличчя, і Трамп в цьому переконався.
Про це в ефірі «КИЇВ"24» сказав Василь Пехньо, військовий оглядач.
За даними видання Axios, Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для комплексу Patriot.
«Про 10 ракет ми дізналися з публікацій у ЗМІ. Це не є офіційна інформація. По факту, ми на основі інформації зі ЗМІ робимо якісь такі залізобетонні наші висновки. Я гадаю, що ще будуть постачання від США», — зазначив фахівець.
Зараз є певне покращення взаєморозуміння, зокрема на тлі того, що Путін повністю проявив своє обличчя, і Трамп в цьому переконався. Пехньо вважає, що наразі можливі певні механізми покращення співпраці зі США та збільшення постачання озброєнь.
«Тому поки що не слід падати з головою в холодний басейн, кпинячи Трампа і говорячи про те, що він ні на що не спроможний. Я б наразі зачекав», — закликав військовий оглядач Василь Пехньо.
Нагадаємо, Держдеп США гарантує зброю для України. Вашингтон підтвердив свою незмінну підтримку Києва в протистоянні агресії з боку Москви.
Як зазначила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, адміністрація Трампа залишається «глибоко занепокоєною ситуацією в Україні» та прагне «забезпечити українців усім необхідним для захисту». Вона наголошує: США були і залишаємося найбільшими союзниками України.
«Нам не байдужа доля цих людей. Президент Трамп чітко висловився щодо масових вбивств, які продовжуються, і наголосив на потребі досягнення перемир’я. У цьому контексті ми поновлюємо постачання озброєння. Хоча деталі наразі не розголошуються, президент говорив про це відкрито», — заявила Брюс.