Відновлення допомоги від США: оглядач сказав, що вплинуло на Трампа

Зеленський, Трамп, допомога США / © ТСН.ua

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Ймовірно, постачання зброї від США ще буде збільшуватись. Зокрема, на це вплине той факт, що Путін повністю проявив своє обличчя, і Трамп в цьому переконався.

Про це в ефірі «КИЇВ"24» сказав Василь Пехньо, військовий оглядач.

За даними видання Axios, Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для комплексу Patriot.

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«Про 10 ракет ми дізналися з публікацій у ЗМІ. Це не є офіційна інформація. По факту, ми на основі інформації зі ЗМІ робимо якісь такі залізобетонні наші висновки. Я гадаю, що ще будуть постачання від США», — зазначив фахівець.

Зараз є певне покращення взаєморозуміння, зокрема на тлі того, що Путін повністю проявив своє обличчя, і Трамп в цьому переконався. Пехньо вважає, що наразі можливі певні механізми покращення співпраці зі США та збільшення постачання озброєнь.

«Тому поки що не слід падати з головою в холодний басейн, кпинячи Трампа і говорячи про те, що він ні на що не спроможний. Я б наразі зачекав», — закликав військовий оглядач Василь Пехньо.

Нагадаємо, Держдеп США гарантує зброю для України. Вашингтон підтвердив свою незмінну підтримку Києва в протистоянні агресії з боку Москви.

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Як зазначила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, адміністрація Трампа залишається «глибоко занепокоєною ситуацією в Україні» та прагне «забезпечити українців усім необхідним для захисту». Вона наголошує: США були і залишаємося найбільшими союзниками України.

«Нам не байдужа доля цих людей. Президент Трамп чітко висловився щодо масових вбивств, які продовжуються, і наголосив на потребі досягнення перемир’я. У цьому контексті ми поновлюємо постачання озброєння. Хоча деталі наразі не розголошуються, президент говорив про це відкрито», — заявила Брюс.