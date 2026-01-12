Відновлення електропостачання у Києві та області: коли скасують аварійні відключення

Відключення світла / © iStock

В Києві та Київській області завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт із відновлення електропостачання, однак у столиці та низці регіонів ще діють аварійні графіки відключень через складні погодні умови та значне навантаження на енергосистему.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак на брифінгу.

«Завдяки оперативним та професійним діям енергетиків, які працювали практично в цілодобовому режимі, завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. У столиці діють екстрені відключення на частині правого та на лівому березі», — зазначив Андарак.

За його словами, зараз у Києві та на Київщині триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб цей процес пройшов якнайшвидше», — наголосив заступник міністра.

Водночас через несприятливі погодні умови на Київщині було знеструмлено 161 населений пункт. Також перебої з електропостачанням зафіксовано в інших регіонах країни: у Закарпатській області без світла залишилися 48 населених пунктів, у Дніпропетровській — 36, на Чернігівщині — 15.

«Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній. Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень», — повідомив Андарак.

Він уточнив, що аварійні графіки наразі застосовуються у Києві та Київській області, а також в Одеській, Харківській і Донецькій областях. Тривалість таких обмежень може залежати від подальшого зниження температури повітря.

«Тому просимо поставитися до цієї ситуації з розумінням», — зазначив представник Міненерго.

Крім того, у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

«Ми дякуємо всім нашим споживачам за терпіння та розуміння ситуації. Ваша незламність захоплює, почуття гумору українців надихає», — наголосив Андарак.

Він підкреслив, що енергетики працюють безперервно й у складних умовах, аби якомога швидше відновити стабільне електропостачання.

«Ми розуміємо, що нинішня ситуація в енергетиці — це не лише незручності. Для багатьох це питання виживання, особливо для дітей, людей з інвалідністю, громадян похилого віку та тих, хто потребує медичних процедур», — зазначив він.

Через це заступник міністра закликав українців допомагати одне одному.

«Позичити повербанк, зарядну станцію, генератор, надати прихисток у теплому приміщенні або допомогти з продуктами. Адже зараз Україна — це один великий пункт незламності», — підсумував Андарак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в усіх областях 12 січня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.