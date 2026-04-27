Відновлення укриття ЧАЕС: стало відомо, коли стартує активна фаза робіт

Активна фаза робіт із відновлення укриття Чорнобильської атомної електростанції має розпочатися до 2028 року, а повністю завершити відновлення планують до 2030-го.

Про це заявила президентка Європейський банк реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо під час засідання Міжнародної координаційної групи з питань енергетичної безпеки України (“Енергетичний Рамштайн”), повідомляє Укрінформ.

За її словами, йдеться про складний багаторічний план, який передбачає спочатку стабілізацію ситуації, а згодом — повне відновлення укриття.

"Ми маємо складний план: стабілізувати ситуацію і підготувати повне відновлення, яке має бути здійснене до 2030 року. Воно має розпочатися фактично на початку 2028 року", — зазначила вона.

Рено-Бассо наголосила, що пошкодження укриття Чорнобильська атомна електростанція внаслідок дронової атаки створює серйозні довгострокові виклики.

"Це не короткострокове питання ядерної безпеки, а довгострокове питання", — підкреслила очільниця ЄБРР.

Вона додала, що головним завданням є забезпечення стабільності та функціональності захисної споруди, що потребує широкої міжнародної координації та фінансування.

За її словами, партнери вже демонструють готовність до співпраці: підписано фінансування на 30 млн євро, що свідчить про наявність конкретного плану дій.

Атака дроном на ЧАЕС 2025 року — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною свідомо атакував укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, спричинивши пожежу на даху саркофага. В МАГАТЕ підтвердили факт вибуху, а в Офісі президента зазначили, що атака була цілеспрямованою. Попри влучання, за даними ДСНС, радіаційний фон залишався у межах норми (0,57 мкЗв/год).

У березні 2026 року Financial Times писала, що торішня атака пошкодила конфайнмент ЧАЕС, пробивши захисну арку. Тимчасовий ремонт не розв’язав проблему: через розгерметизацію неможливо підтримувати рівень вологості, що загрожує корозією металоконструкцій та зриває демонтаж старого саркофага. Керівництво станції та ЄБРР попереджають, що це континентальна загроза, оскільки повторні удари або сейсмічні хвилі від вибухів можуть спричинити обвал конструкцій і масштабний викид радіації.