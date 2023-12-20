Відновлення авіасполучення: Данілов назвав 4 головні моменти

Відновлення авіасполучення є дуже важливим для України, тому що йдеться про приїзд представників тих чи інших країн. Проте потрібно забезпечити безпосередній захист летовищ, підготовку та сертифікацію відповідної інфраструктури тощо.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Що стосується питання авіасполучення, майте на увазі, що це дуже важливе для нас питання. Тому що сьогодні, коли мова йде про приїзд до нашої країни представників тих чи інших країн чи то по питанню бізнесу, чи то по питанню якихось інших речей – це дуже-дуже важливий компонент.", – сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, сьогодні розглядається декілька пропозицій, однак є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити.

Як сказав Данілов, це безпосередній захист летовищ, підготовка та сертифікація відповідної інфраструктури, задіяння механізму страхування та пошуки компанії, яка візьметься здійснювати такі перельоти.

"Але я думаю, що спільними зусиллями всі ці питання ми обовязково закриємо, і рано чи пізно ми зможемо користуватися нашим небом", – додав він.

Додамо, що з аеропорту "Бориспіль"19 грудня вилетів Boing 777−300 української авіакомпанії Skyline Express. Як стало відомо, рейс був технічним – літак переправили з України до одного з аеропортів в Європі.

Читайте також провідні новини дня: