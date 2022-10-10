Відновлення електропостачання на Львівщині може тривати понад 24 години

Через вранішній ракетний удар і вибухи у Львові тривають перебої з мобільним зв'язком, частина населених пунктів області залишається без електропостачання. Читайте останні новини Львова на ТСН.ua.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що "фахівці Львівобленерго працюють над тим, щоб максимально швидко відновити живлення. Але відновлення може тривати і понад 24 години. Зважаючи на це, просимо жителів тих населених пунктів, в яких є електрика, використовувати її лише за нагальної потреби".

Також він попросив мешканців Львівщини максимально зменшити використання електроенергії у період від 17:00 до 23:00. Так можна буде пройти критичні навантаження на енергосистему.

А тому краще не використовувати бойлери, електрообігрівачі, мікрохвильові печі, посудомийні машини тощо - саме вони належать до тих приладів, які витрачають найбільше енергії.

Нагадаємо, що більша частина Львова все ще залишається без електроенергії через ракетні обстріли Львова, які були здійснені Росією вранці 10 жовтня 2022 року. Львів'янам радять залишатися вдома і не виходити без нагальної потреби, а також повертатися додому до того, як стемніє, адже вуличне освітлення не працює.